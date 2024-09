Die Stadt hält an ihrem Sicherheitskonzept für das Altstadtfest am Freitag, 6., und Samstag, 7. September, im Großen und Ganzen fest. Punktuell gibt es weitere Vorkehrungen, wie die Verwaltung mitteilt.

„Unser Altstadtfest lebt von der Zugänglichkeit über verschiedene Stellen. Den unbeschwerten Charakter des Festes wollen wir nach Möglichkeit beibehalten“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Das Sicherheitskonzept habe sich in den vergangenen Jahren bewährt. Als Beispiele nennt sie die Poller, um Kraftfahrzeuge abzuhalten, und die Videoüberwachung durch die Polizei.

Mit Blick auf Ereignisse wie die jüngste Messerattacke eines mutmaßlichen islamistischen Attentäters in Solingen, der drei Menschen getötet und acht verletzt hat, treffe man in Absprache mit der Polizei weitere Sicherheitsvorkehrungen, betont die Stadtchefin. So werde das Personal des Ordnungsamtes um rund 30 externe Kräfte aufgestockt. In einer am Donnerstag erlassenen Allgemeinverfügung weist die Stadt darauf hin, dass das Mitführen von Waffen verboten ist. Angekündigt werden zudem punktuelle Taschenkontrollen an den Eingängen und auf dem Festgelände. Auch das Mitbringen von alkoholischen Getränken und der Konsum von Cannabis sind untersagt.

Aktuelle Mitteilungen der Veranstaltungsleitung können Festbesucher über die kostenlose Katwarn-App nach Abscannen eines QR-Codes empfangen. Der findet sich auf Aushängen in der Altstadt oder im Netz unter www.speyer.de/de/veranstaltungen/altstadtfest.