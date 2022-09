Mehr Strom und mehr Mülleimer will die Stadt dem 46. Altstadtfest am zweiten Septemberwochenende 2023 zur Verfügung stellen. Das hat die städtische Pressestelle auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt. Damit reagieren die Verantwortlichen auf Erkenntnisse der Veranstaltung im Hasenpfuhl am vergangenen Wochenende. Teilnehmer und Besucher haben sich demnach weitgehend positiv über den Ablauf des seit Pandemie-Ausbruch erstmals wieder ausgerichteten Altstadtfests geäußert. Die Reduzierung der Stände auf dem Holzmarkt hätten sie als angenehme Entzerrung empfunden, berichtete Stadt-Pressesprecherin Lisa Eschenbach. „Es hat sich nicht so gestaut, Besucher konnten besser laufen.“ Auch die deutliche Präsenz der zusätzlich zur Ordnungsbehörde angeforderten Sicherheitskräfte sei positiv aufgefallen, so Eschenbachs erste Bilanz für die Stadt drei Tage danach.

Drei gemeldete Mitwirkende hätten ihre Absage sehr kurzfristig abgesagt, erklärt sie ein paar Lücken in der Beschickerriege. Der Cooking Kids Club, auf dem Fischmarkt vorgesehen, sei krankheitsbedingt ausgefallen. Der Förderverein der Dommusik habe den Rückzug mit Zeitproblemen begründet, die Haargalerie Enzo ihren Rückzug von der ursprünglichen Zusage mit zu wenig Personal.