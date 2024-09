Auf zwei weitere Angebote während des Altstadtfests am Freitag und Samstag machen Lions Club und Fanfarenzug Rot-Weiß Speyer aufmerksam.

Der Fanfarenzug Rot-Weiß bewirtet unter der Leitung von Eckhard Krieg seine Gäste auf dem unteren Domparkplatz. Dort spielt laut Ankündigung am Freitagabend die Maxdorfer Band „Good Times“ Songs aus den 60er- und 70er-Jahren. Am Samstag legt DJ Marc auf. Beide Auftritt beginnen um 20 Uhr.

Unterdessen engagiert sich der Lions Club während des Altstadtfests in diesem Jahr nach eigenen Angaben für die „Nummer gegen Kummer“, das Kinder- und Jugendtelefon des Kinderschutzbunds. An der Ecke Sonnengasse und Rheintorstraße bieten die Lions französischen Flammkuchen und Käse sowie Pfälzer Weine und Schorle an. Der Erlös beider Verkaufstage werde an den Kinderschutzbund gespendet. Bei der „Nummer gegen Kummer“ 116 111 können sich Kinder und Jugendliche mit ihren Sorgen und Ängsten kostenlos, anonym und vertraulich von Montag bis Samstag, 14 bis 20 Uhr, melden.