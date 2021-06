Die Stadtverwaltung Speyer hat am Freitag das Altstadtfest im zweiten Jahr in Folge abgesagt. Die Entscheidung war schon länger erwartet worden. Grund sei die Corona-Pandemie mit aktueller Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante. Eigentlich hätte am 10. und 11. September gefeiert werden sollen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) kündigte den Versuch an, „am Altstadtfestwochenende eine Alternative zu finden – je nach Infektionslage in Form einer Veranstaltung oder einer Aktion“. Das Altstadtfest mit vollen Gassen und viel Trubel von der Sonnenbrücke bis zum Fischmarkt sei unter der weiterhin erforderlichen Einhaltung von Abstand- und Hygieneregeln sowie einer Personenbegrenzung inklusive Kontakterfassung nicht möglich, so die Stadt. Sie setzt die Hoffnung jetzt auf das Jahr 2022 mit dem Altstadtfest-Termin 9./10. September.