Das Altstadtfest in Speyer wird nach zweijähriger Pause wieder stattfinden. Am Freitag, 9., und Samstag, 10. September, werde im Hasenpfuhl gefeiert, sagte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD). Die Stadtverwaltung hatte es zuletzt noch offengehalten, ob das beliebte Fest, bei dem zahlreiche Straßen und Höfe bespielt werden, angesichts der Pandemie und anderer Auflagen ausgerichtet werden kann. „Es wird Änderungen geben“, kündigte Seiler an. Betroffen sei unter anderem das Sicherheitskonzept, das für sämtliche Großveranstaltungen auf den Prüfstand gestellt worden sei. Details zu diesem Themenfeld würden in der übernächsten Woche vorgestellt.