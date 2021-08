Auch in diesem Jahr muss das Speyerer Altstadtfest coronabedingt ausfallen. Die Stadtwerke Speyer (SWS) wollen an einem liebgewonnenen Ritual dennoch festhalten – dem Entenverkauf für gute Zwecke. Die Ente 2021 heißt Nerzi Friese und ist ab Mittwoch, 25. August, und bis 10. September erhältlich. Die Enten gibt es für zwei Euro pro Stück im SWS-Kundenzentrum, an der Hallenbad-Kasse im Bademaxx sowie an allen acht Schaustellerständen, die derzeit im Domgarten ihre Zelte aufgeschlagen haben. Der Erlös des Entenverkaufs fließt wie immer vollständig in soziale Projekte, teilen die SWS mit.

Foto-Mittmach-Wettbewerb mit Preisen

Wer eine Ente erwirbt, kann an einem Mitmach-Wettbewerb teilnehmen und hat die Chance auf praktische und entenphantastische Preise. Dafür muss Nerzi Friese – gern verziert und aufgebrezelt – schwimmen gehen. Egal ob in der Badewanne, im Gartenteich, im Bademaxx oder am Nordseestrand wird die gelbe Ente im wetterfesten Regenmantel dann von der Besitzerin oder dem Besitzer fotografiert. Die Schnappschüsse von der schwimmenden, planschenden oder tauchenden Nerzi Friese müssen bis zum Altstadtfest-Samstag, 10. September, per E-Mail an marketing@stadtwerke-speyer.de (Betreff: Mitmach-Wettbewerb) geschickt werden. Die Facebook-Community der SWS entscheidet im Anschluss per Like-Abstimmung auf www.facebook.com/stadtwerkespeyer über die kreativsten Einsendungen und damit über die Sieger des Foto-Wettbewerbs.