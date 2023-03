Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zwei Jahren Zwangspause zieht am Freitag und Samstag wieder pralles Leben in Gassen und Höfe zwischen Fischmarkt und Sonnenbrücke ein. Das 45. Altstadtfest soll fast so ablaufen wie vor der Pandemie. Die Stadt kündigt mehr Sicherheit und Ordnung an – aber es gibt auch Streichungen.

53 Anwohner, Vereine, Schausteller und Gastronomen sind nach Angaben der Stadt dabei, lediglich zwei Teilnehmer weniger als 2019, beim letzten Altstadtfest vor Pandemie-Ausbruch. An die damalige Auflage