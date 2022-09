Der Preis für mehr Sicherheit und Ordnung ist hoch. Die Atmosphäre des Altstadtfests konnte dem standhalten.

Ordnungsbehörde und Security waren auch im dichten Fest-Gedränge nicht zu übersehen. Gut, dass sich die große Mehrheit der Besucher nicht daran gestört hat. Viele der Maßnahmen sind der neuen gesetzlichen Regelung geschuldet, manches erscheint übertrieben und hat zum Rückzug einiger Anwohner geführt.

Schade, denn die Stimmung in den geöffneten Höfen war einzigartig, Treffpunkte wie den Garten der Chorgemeinschaft braucht das Fest. Die Stadt hat das Beste aus dem gemacht, was möglich war. Das Allerbeste aber haben die Speyerer erreicht: Sie haben ihr Altstadtfest, so wie es immer war, in den Hasenpfuhl zurückgeholt und gezeigt, dass es für Gemeinsamkeit, Geselligkeit und Miteinander in dieser Stadt keine Beschränkung gibt.