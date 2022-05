Mit zwei Rotahorn-Bäumen hat die Stadt die Hahnengasse in der Altstadt aufgewertet. Möglich wurde dies durch eine Spende der Fahrrad-Begeisterten vom „Speyerer Sattelfest“ in Höhe von 250 Euro. Es handelte sich um den Erlös des zweiten Sattelfests am 12. September 2021. 620 Teilnehmer hatten mitgewirkt, die rund 22.000 Kilometer gefahren sowie zu einem Treffen im Domgarten zusammengekommen waren.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) dankte bei der Übergabefeier am Montag für das Engagement. Steffen Schwendy, Grünflächenplaner im Bereich Stadtentwicklung, erläuterte die Standortwahl: Die Bäume, die zusätzlich in die Stadt kommen, sollten auf weniger auffälligen Plätzen gepflanzt werden, nicht gerade auf dem „Präsentierteller“. „Wichtig sind gerade Laubbäume, die für Befeuchtung und Begrünung sorgen. Der Rotahorn gehört zu der Gruppe der Bäume, die mit dem wechselnden Klima Schritt halten können. Er stammt zwar aus heißem Klima, kommt aber auch mit einem kalten Winter zurecht“, sagte er. Der Rotahorn hat jetzt grüne Blätter, die im Herbst rot werden.

Für Helmut Back von Sattelfest, der mit seinem Organisationsteam die Spendengelder sammelte, ist der Klimaschutz sehr wichtig. „Wir haben schon eine Liste für weitere Bäume aufgestellt“, meinte er. Dies habe die Stadt auch, betonte Schwendy.