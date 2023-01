Die Polizei hat am Freitagmorgen einen Zeugenaufruf gestartet nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, bei dem am Tag zuvor eine 34-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden ist. Die Frau sei am Donnerstag zwischen 0.30 und 1 Uhr im Bereich Steinmetzergasse/Halbes Dach der Altstadt von einem unbekannten Auto angefahren und schwer verletzt liegen gelassen worden. „Die Fußgängerin wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht“, berichtet die Polizei, die bislang keine Hinweise zu einem möglichen Tatfahrzeug oder Verursacher hat. Die Frau habe es noch selbst nach Hause geschafft, von wo dann der Rettungsdienst gerufen worden sei. Er spricht laut Polizei von einem „unklaren Verletzungsmuster“. Gesucht werden nun Zeugen, die im besagten Zeitraum eine verdächtige Beobachtung gemacht oder Geräusche wahrgenommen haben. Kontakt: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.