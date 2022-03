Eine handfeste Auseinandersetzung gab es laut Polizei am Samstag, 23.10 Uhr, in einer Gaststätte am Holzmarkt. Vier Männer seien zunächst in einen „verbalen Streit“ geraten, der jedoch eskaliert sei, so die Beamten. Zwei Jüngere – 17 und 19 Jahre alt – gegen zwei Ältere, 42- und 27-jährig, habe die Grundkonstellation gelautet. Alle seien alkoholisiert gewesen und leicht verletzt worden. Genaueres zum Ablauf ist noch nicht bekannt. Die Alkoholtests von drei Männern hätten Werte zwischen 0,1 und 1,4 Promille ergeben; der Vierte habe einen Test verweigert, habe aber ebenfalls getrunken gehabt, hieß es bei der Polizeiinspektion. Den Beteiligten seien Platzverweise erteilt worden, und auf sie kämen Strafverfahren wegen Körperverletzung zu.