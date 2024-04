Die städtische Tourist-Info bietet eine neue Altpörtel-Führung an. Das historische Stadttor war zuletzt einige Jahre kaum für Besucher zugänglich. Katja Edelmann, Gästeführerin und Autorin, begleitet laut Stadt die Teilnehmer die 154 Stufen hinauf und versorgt sie unterwegs mit stadthistorischen Informationen. Aufgrund der Sicherheitsvorgaben für das historische Gebäude – der Brandschutz beschränkt die Betretungsmöglichkeiten – seien vorerst nur Termine am Dienstag, 30. April, und Freitag, 3. Mai, vorgesehen. „Weitere Termine sind bei gutem Zuspruch möglich“, so die Stadt.

Sie bietet am Dienstag vier je 30-minütige Termine von 18 bis 21 Uhr und am Freitag drei Termine von 18.45 bis 21 Uhr an. Erwachsene zahlen 5 Euro, Sechs- bis 15-Jährige 3 Euro. Tickets sind bei der Tourist-Information, Maximilianstraße 13, und unter www.speyer-booking.inet-mainz.de im Internet erhältlich. Sie können an den Führungstagen jeweils bis 17 Uhr online erworben oder, wenn noch Restkarten übrig sind, vor Ort gekauft werden.