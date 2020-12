Das gläserne Nikolaus-Bild am Altpörtel wird wie schon im Vorjahr auch zu Weihnachten 2020 nicht angebracht. „Leider hat die turnusmäßige Überprüfung durch zwei Statiker ergeben, dass der Nikolaus in Bleiverglasung aus statischen Gründen nicht mehr am Altpörtel aufgehängt werden kann“, teilte die Sprecherin der Stadtverwaltung, Lisa Eschenbach, am Montag auf Anfrage mit. Hauptproblem sei die Stabilität des Mauerwerks. Die Stadt suche nun nach einer Lösung für das kommende Jahr. „Wir sind gerne offen für Vorschläge.“ Ideen könnten an die E-Mail-Adresse poststelle@stadt-speyer.de an die Stadtverwaltung geschickt werden. Schon im vorigen Jahr musste der kiloschwere Altpörtel-Nikolaus unten bleiben. Der städtische Baubetriebshof, der normalerweise das überdimensionale Bildnis für die Adventszeit an der Seite des historischen Stadttors zum Postplatz hin befestigt, konnte 2019 nicht tätig werden. Als der Nikolaus damals aus dem Depot geholt worden sei, sei ein Defekt an der Aufhängung aufgefallen. Diese müsse ebenso erneuert werden wie die Haltevorrichtung am Turm selbst. Der „Altpörtel-Nikolaus“ hatte schon in der Vergangenheit nicht immer über den Köpfen gegrüßt. Jahrelang war er in der Halle 101 als Maskottchen des Rockmusikervereins verwendet worden.