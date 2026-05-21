Immer wieder sorgen illegal abgelegte Säcke mit Altkleider im Stadtgebiet für Verdruss. Die Verwaltung weißt deshalb auf legale Wege hin, Alttextilien loszuwerden.

Bürger hatten sich nach Angaben der Stadtverwaltung darüber beschwert, dass an einem ehemaligen Standort für Altkleidercontainer in der Kurt-Schumacher-Straße wiederholt Säcke mit Altkleidern abgeleget worden sind. Seit Anfang 2025 dürfen Altkleider nicht mehr in den Restmüll wandern. Stattdessen müssen sie laut Kreislaufwirtschaftsgesetz getrennt entsorgt werden. Private Entsorgungsunternehmen gibt es in Speyer aber auch nicht mehr: Bereits 2025 seien nur noch Genehmigungen mit dem Hinweis erteilt worden, „dass ab 2026 keine weiteren Sondernutzungserlaubnisse für Altkleidercontainer mehr ausgestellt werden“, teilt die Verwaltung mit. Alle privat aufgestellten Altkleiderbehälter, die auf Basis dieser Sondernutzungserlaubnis zeitlich befristet betrieben wurden, seien inzwischen aus dem Stadtgebiet entfernt worden.

Hintergrund: das neue städtische Abfallwirtschaftskonzept, das die Entsorgung von Alttextilien regle. Die Entsorgungsbetriebe nähmen alte Kleider am Abfallwirtschaftshof entgegen, zudem könnten sie als Sonderposten beim Sperrmüll angegeben werden. Gut erhaltene Kleidungsstücke könnten an Sozialkaufhäuser oder Kleiderkammern gespendet werden, rät die Verwaltung. Außerdem befinde sich ein Container an der Gastankstelle in der Industriestraße. Auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sammle auf seinem Gelände in der Karl-Leiling-Allee in vier Containern Altkleider. Von dort gab es in der Vergangenheit ebenfalls bereits Beschwerden über eine vermüllte Umgebung der Container.