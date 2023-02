Geht es nach den Vorstellungen der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS), hat der Glassack als Sammelbehälter für Altglas in der Domstadt bald ausgedient. Die EBS favorisieren stattdessen eine Lösung mit Depot-Containern, wie aus einer Vorlage für die Sitzung des Werkausschusses am Mittwoch, 22. Februar, 16.30 Uhr, in der neuen Kantine der Stadtwerke Speyer (SWS), Peter-Süß-Straße 2, hervorgeht. Demnach empfehlen die EBS den Mitgliedern des Werkausschusses, das bisherige Holsystem auf ein Bringsystem mit Einwurf-Containern umzustellen. Dieses biete mehrere Vorteile, unter anderem könnte dadurch Altglas farblich getrennt und damit „höherwertig“ erfasst werden als im derzeitigen System, bei Glas unsortiert in die Säcke wandert. Zudem würde künftig das Plastik der Säcke nicht mehr im Altglas landen. Auch würde weniger Personal für die Sammlung gebraucht. Für das Stadtgebiet rechnen die EBS mit 43 bis 64 Standorten, die für das Aufstellen von Altglas-Containern notwendig sind. Der Rhein-Pfalz-Kreis sammelt Glas ebenfalls in Säcken. Die Sitzung des Werkausschusses ist öffentlich. Weiterer Punkt auf der Tagesordnung: Wie geht es mit der Entsorgung aus Gruben weiter?