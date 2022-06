Bringen statt Holen: Der von der Stadt Speyer und den Stadtwerken (SWS) angestrebte Wechsel der Glasentsorgung von Säcken auf Körbe oder Container ist nicht neu. Den ersten entsprechenden Antrag haben die Grünen vor acht Jahren gestellt. Jetzt soll wieder Bewegung in die Sache kommen.

Die Umstellung auf Körbe musste nach Angaben von SWS-Teamleiter Entsorgungsdienstleistungen Jürgen Wölle nach der Absage des Betreibers des Dualen Systems in Speyer ad acta gelegt werden. „Uns wurde die Umstellung auf nach Farben getrennte Glascontainer empfohlen“, berichtet er in der jüngsten Sitzung des Werkausschusses. Das Thema sei aus ökologischen und ökonomischen Gründen auf der Agenda der Entsorgungsbetriebe (EBS) geblieben.

Moderne Kreislaufwirtschaft bedeute auch stetige Weiterentwicklung, betonte Irmgard Münch-Weinmann (Grüne), städtische Beigeordnete und Dezernentin für Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Es sei deshalb an der Zeit, Lebensmittelmärkte in der Stadt von der Sinnhaftigkeit der jetzt favorisierten Aufstellung von Altglas-Containern für die farbgetrennte Glasentsorgung zu überzeugen. „Einkaufs- und damit wohnortnahe Standorte unter Beachtung von Lärmvermeidung sind wesentlich“, sagte Münch-Weinmann.

Engpass bei Glassäcken

Derzeit halte sich die Begeisterung der Supermarktbetreiber über Glascontainer in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft noch in Grenzen, bestätigte Wölle. „Hier gibt es noch viel zu tun.“ Zunächst wolle er abklären, welche Container-Standorte strategisch optimal sein könnten und wo die praktische Umsetzung problemlos erfolgen könne. Die Mitglieder des Werkausschusses haben die Stadt daraufhin damit beauftragt, Gespräche mit dem Dualen System und Marktbetreibern zu einer möglichen Umstellung auf das Bringsystem ab 2024 zu führen.

„Derzeit sind in den Verteilstellen keine Glassäcke mehr vorrätig“, berichtete Wölle von der Unterbrechung der Lieferketten. „Es ist nicht absehbar, wann neue Säcke zu erwarten sind.“ Speyerer Haushalte sollten deshalb aktuell ihren Glasabfall in anderen einsehbaren Säcken, Kübeln oder Wannen zur Abholung bereitstellen. „Sie sollten am Abfuhrtag wieder in den Haushalt zurückkehren“, erklärte Wölle das Verfahren, das so lange laufe, bis wieder Glassäcke verfügbar seien.