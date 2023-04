Bei den Entsorgungsbetrieben Speyer (EBS) läuft im Stadtgebiet die Suche nach Standorten für die Container, in denen ab kommenden Januar das Altglas gesammelt werden soll. Stadtwerke und EBS könnten auf eigenen Grundstücken einige dieser Sammelstellen unterbringen, die jeweils aus drei Behältern für Grün-, Braun- und Weißglas bestehen, teilen die EBS auf Anfrage mit. Diese seien dann auch gut anfahrbar. Darüber hinaus seien Eigentümer möglicher Standplätze angeschrieben worden, darunter Handelsketten, große Arbeitgeber, Schulen und Sportvereine. Vereinzelt seien die Bemühungen auch erfolgreich gewesen, so die EBS, jedoch hätten sich neben Aldi und Kaufland bisher keine weiteren Supermärkte bereit gezeigt, Glascontainer bei sich aufzustellen. Die meisten Sammelbehälter werden im öffentlichen Raum stehen müssen, so die EBS: „Eine Vorauswahl möglicher Standorte ist getroffen.“ Diese müsse nun noch mit der Straßenverkehrsbehörde besprochen werden. Die EBS rechnen damit, dass die Standorte endgültig erst im vierten Quartal des Jahres feststehen.