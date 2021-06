Es geht voran beim großen Bauhaus-Projekt in der Schifferstadter Straße. Der Bau eines neuen Gebäudes hat begonnen. Der Baumarkt-Konzern will dieses nach jahrelangem Leerstand des Vorgängerbaus als Handelsstandort etablieren. Dass Rewe darin einen Supermarkt eröffnet, war schon lange klar. Jetzt steht auch der zweite Mieter (fast) fest.

Als Ende März des Abriss des alten Gebäudes fast abgeschlossen war, stand die Baugenehmigung noch aus. Inzwischen ist sie laut Bauhaus da, und der Hochbau auf dem Gelände zwischen der Wartturm-Kreuzung und Speyer-Nord hat begonnen. „Wir haben nach wie vor das ehrgeizige Ziel, Ende des Jahres eröffnen zu können“, sagt ein Sprecher des Mannheimer Konzerns. Das liege aber nicht nur in Händen des Bauherrn und seines Dienstleisters Heberger Bau: Die globalen Liefer- und Rohstoff-Engpässe könnten diese Baustelle treffen.

Fast geklärt ist dem Pressesprecher zufolge die Mieter-Frage: Dass Rewe gut ein Drittel der 4000 Quadratmeter übernimmt, war schon lange klar. Im vergangenen Jahr war allerdings der für die zweite, größere Fläche vorgesehene Hammer-Heimtextilmarkt abgesprochen. Er hatte als Begründung angeführt, dass sich in der Pandemie ein Großteil des Geschäfts ins Internet verlagert habe. Die Immobilienexperten von Bauhaus mussten erneut auf Mietersuche gehen. Inzwischen seien sie fündig geworden, so der Sprecher: Ein Multisortimenter werde einziehen, dessen Name er noch nicht nennen könne, weil der Vertrag erst in den nächsten Wochen unterschrieben werde.

Ziel: Überschneidungen vermeiden

Da der neue Mieter ein breites Warenangebot in verschiedenen Bereichen mache, seien noch Abstimmungen erforderlich, berichtet der Investor. Das habe auch damit zu tun, dass keine direkte Konkurrenz und keine zu große Überschneidung zu Rewe erwünscht seien. In der Planung gehe es nur noch um wenige bauliche Details. Bauhaus hatte auf der Fläche früher selbst einen Baumarkt betrieben, danach zeitweise einen Gartenmöbel-Markt, nachdem an der Iggelheimer Straße neugebaut worden war.