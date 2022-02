145 Einfamilienhäuser könnten mit dem aus einer neuen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Neubaus auf dem Alten-Bauhaus-Gelände in der Schifferstadter Straße erzeugten Strom versorgt werden. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtwerke Speyer (SWS) hervor. Anfang März soll die Anlage ans Netz gehen. Der produzierte Strom soll, so die SWS, direkt an die Mieter im Gebäude, Rewe und Thomas Philipps, sowie, wohl ab August oder September, an zwei Schnellladestationen für E-Autos auf dem Parkplatz des Handelsstandortes geliefert werden. Die restliche Energie werde als Regionalstrom soll in Erzeugungsanlagen der SWS aufgenommen werden und könne von interessierten Bürgern der Region bezogen werden.