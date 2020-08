Das seit Jahren leerstehende Gebäude auf dem alten Bauhaus-Gelände zwischen Schifferstadter und Spaldinger Straße soll abgerissen und ein neues errichtet werden. Diesem Vorschlag der Stadtverwaltung und den ersten Schritten dorthin hat der Bauausschuss am Dienstagabend zugestimmt. Auf dem Gelände, das Bauhaus gehört, könnten Rewe und Hammer Heimtex als Mieter einziehen. Da der Bereich bisher für Baumärkte und Gartencenter ausgewiesen war, muss der Bebauungsplan für die neue Nutzung teilweise geändert werden. Entgegen der ursprünglichen Planung soll das Bestandsgebäude nun wegen „erheblicher konstruktiver und bautechnischer Mängel“ abgerissen und durch einen Neubau an gleicher Stelle und in gleicher Größe ersetzt werden. Das neue Gebäude soll laut Stadt auch eine Photovoltaikanlage und eine Dachbegrünung erhalten. Der überarbeitete Entwurf müsse nun erneut öffentlich ausgelegt werden. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag, 27. August, endgültig über die Änderung.