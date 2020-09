Der Alte Stadtsaal im Kulturhof Flachsgasse wurde am Freitag Abend nach rund zweijähriger Schließung und nicht immer unproblematischer Bauzeit gleich mit zwei Festveranstaltungen wegen Corona mit Reden von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und dem Mainzer Innenstaatssekretär Randolf Stich sowie Musik von der Gruppe Kantoj und Jutta Glaser eröffnet. Heute und morgen gibt es je drei Mal Kurzvorführungen der Mitglieder des Vereins „Alter Stadtsaal“ und je sieben Rundgänge. Anmeldungen unter http://www.speyer.de/stadtsaal oder Telefon 06232 2890750. Der Alte Stadtsaal, 1887 als Veranstaltungsort für Theater, Konzerte und Bälle eingeweiht, hat eine wechselvolle Geschichte. 1984 wurde der beeindruckende Bau des Architekten Franz Schöberl vor dem Abriss gerettet, 1991 unter Denkmalschutz gestellt. Eine Roll-Up-Ausstellung, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt, informiert bis 4. Januar 2021 in den Fenstern unten über die Bau- und Nutzungsgeschichte.