Auch eine Woche nach dem Brand im Obergeschoss des Alten Stadtsaals steht die Ursache noch nicht fest. Ein Termin mit einem Brandgutachter, der sich die betroffenen Räumlichkeiten anschauen müsse, stehe noch aus, so auf Anfrage Ghislaine Wymar, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Kriminalpolizei untersuche, ob ein technischer Defekt, fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung in Frage komme. Solange diese andauere, dürften die Räume nicht betreten werden, erklärt Wymar. An zwei Stellen gebe es deshalb Siegelmarken der Polizei, an anderen komme in Absprache mit der Stadt gelb-schwarzes Flatterband zum Einsatz. Das sei zwar kein offizielles Siegel, aber ausreichend, so die Sprecherin.

Das Feuer war in der Nacht auf Samstag vor einer Woche ausgebrochen und hatte unter anderem im Treppenhaus einen geschätzten Schaden von 70.000 Euro verursacht.