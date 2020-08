Die von der Stadt auf dem Dach des Alten Stadtsaals, dem heutigen Domizil des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters, entgegen der selbst erlassenen Vorschriften des Denkmalschutzes aufgesetzte Lüftungsanlage kann auf Anweisung des Landes dort so nicht bleiben. Die bei der eine Million Euro teuren Sanierung des Alten Stadtsaals installierte Lüftungsanlage wird mit einer Gaube verkleidet.

In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten. Das hat die Pressesprecherin der Stadt, Lisa Eschenbach, am Freitag auf Anfrage der RHEINPFALZ mitgeteilt. Die Aufträge für Dachdecker und Lüftungsbauer seien inzwischen erteilt. Kürzlich sei das Gerüst entsprechend umgebaut worden. „Nächste Woche beginnen dann die eigentlichen Arbeiten. Zunächst werden Teile der Lüftung verändert und anschließend die Gaube hergestellt, die die Lüftungsanlage einhaust“, beschrieb Eschenbach das Vorgehen.

Wie mehrfach berichtet, hatte ein Nachbar, der das Haus gegenüber in der Kleinen Pfaffengasse aufwendig saniert hat, die nach seinen Informationen zu den einschlägigen Vorschriften und in seinen Augen überdimensionierte und wegen ihrer Sichtbarkeit falsch platzierte Anlage bei der Stadt moniert. Weil von dort keine Antwort gekommen war, hatte er sich an die Aufsichtsbehörde ADD gewandt. Diese hatte seine Auffassung bestätigt und die Stadt angewiesen, bis 30. April dieses Jahres die Anlage zu versetzen.

Der Kompromiss mit der Verkleidung ist nach langen Verhandlungen zwischen Stadt, Landesdenkmalpflege und ADD im März zustande gekommen. Nun soll er umgesetzt werden. Der Nachbar bezieht gerade das Haus, in dessen Erdgeschoss ein japanisches Restaurant betrieben wird. Er könne die Lüftungsanlage nach wie vor sehen und werde die kommenden Arbeiten genau beobachten. Die Pläne seien ihm vorgelegt worden, sagte er am Freitag auf Anfrage.