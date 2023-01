Die Feuerwehr musste am Montag zum Kinder- und Jugendtheater ausrücken. Bei einem früheren Feuer im Juli 2022 war dort ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden. Diesmal konnten die 13 Einsatzkräfte nach Erkundung des im Alten Stadtsaal untergebrachten Theaters Entwarnung geben: Die automatische Brandmeldeanlage habe zwar aus unbekanntem Grund ausgelöst, es sei aber im Gebäude weder Feuer noch Rauch festgestellt worden. Bei dem Brand im Juli war den Ermittlern zufolge unsachgemäßer Umgang mit Leinöl die Ursache. Das Gebäude durfte einige Zeit lang nicht betreten werden, ist aber inzwischen weitgehend saniert.

„Es fehlen noch die Arbeiten am Treppengeländer und am Boden. Die Firmen treffen aber bereits die entsprechenden Vorbereitungen, um diese Arbeiten schnellstmöglich ausführen zu können“, so eine Stadtsprecherin auf Anfrage. Gearbeitet werde auch vor dem Gebäude: An der monatelang abgesperrten Stelle nahe der Zufahrt von der Kleinen Pfaffengasse aus wurde in dieser Woche die Bodenplatte für einen Aufzug betoniert. Der Plan: „Nachdem der Beton ausgehärtet ist, wird ein Gerüst aufgestellt und der Durchbruch vom Saal zum Aufzug durchgeführt. Im Anschluss werden die genauen Maße für den Aufzug genommen, das Lieferdatum erfährt die Stadt dann erst nach Aufmaß.“