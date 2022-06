Bei einer Reinigungsaktion im Hafenbecken in Speyer ist vergangenen Donnerstag ein Roller gefunden worden. Weil das Fahrzeug schon so stark zerfallen und das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2001 nicht mehr lesbar ist, sucht die Polizei nun den Eigentümer. Hinweise werden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.