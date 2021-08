Nun hat das Coronavirus die Freiwillige Feuerwehr Speyer doch noch erwischt. Es schlägt erbarmungslos zu: Kommandoübergabe über die Einheit unter Corona-Bedingungen. Statt des geplanten Riesenfestes auf dem Hof an der Industriestraße eine Veranstaltung im Historischen Ratssaal – alle auf Abstand und mit höchstens 50 Menschen. Michael Hopp geht altersbedingt. Peter Eymann, im Januar zum Nachfolger gewählt, kommt. Das Virus kennt kein Erbarmen. Dabei geht eine Ära zu Ende.

Hopp ist in der Feuerwehr Speyer nicht irgendein Name. Seit 1976 ist Michael Hopp bei der Wehr. Seit 15 Jahren ist er Kommandant, Stadtfeuerwehrinspekteur, wie sein offizieller Titel lautet. Wie vor ihm der Vater, Bruder, Onkel und inzwischen auch Sohn Alexander, der neben der Feuerwehr Speyer bei der Berufsfeuerwehr Ludwigshafen ist. Helfen, retten, andere unterstützen, das ist für die Familie ein Auftrag. „Du weißt, Du kannst immer selbst der Nächste sein, der Hilfe braucht“, fasst Michael Hopp die Motivation knapp zusammen, die sie antreibt. Er macht daraus gar kein großes Ding. Es ist für ihn der starke Kitt, den die Gesellschaft braucht, um zusammenleben zu können. Nicht nur bei der Feuerwehr. Hopps Tochter ist Rettungssanitäterin beim DRK, seine Frau hilft im kirchlichen Bereich anderen Menschen.

Fünf gravierende Veränderungen

Was Hopp nicht verstehen kann, ist eine neue Entwicklung in der Gesellschaft: Angriffe auf die Mitglieder der sogenannten Blaulicht-Familie, also Polizei, Rettungskräfte, Wehrleute. Ein Trend, der um sich greift. „Es ist mir unverständlich, wie man so etwas machen kann“, sagt der Noch-Chef-Feuerwehrmann, der aber eingestehen kann: „Zum Glück ist Speyer in dieser Beziehung noch ruhige Provinz.“ Hopp erinnert sich dennoch genau, wie Chaoten seine Kameraden vor Jahren an Silvester an der Alten Münz’ am Löschen zu hindern versuchten.

Der scheidende und bei den Kameraden und Kameradinnen der Mannschaft in der Hauptfeuerwache in der Industriestraße überaus beliebte Feuerwehr-Chef blickt auf mehr als 40 Jahre Entwicklung der Löschkräfte zurück. Er hat die teils radikalen Veränderungen und Herausforderungen in dem ohnehin anspruchsvollen Job am eigenen Leib erfahren. Hopp, das wird im Gespräch mit der RHEINPFALZ schnell deutlich, ist Chronist und Dokumentator von fast 50 Jahren Feuerwehr-Geschichte in Speyer. Da ist zunächst das Aus für den „Einheitsfeuerwehrmann“ Anfang der 1980er Jahre. Statt „nur löschen“ gewann die technische Hilfeleistung an Bedeutung. Das benachbarte Kernkraftwerk Philippsburg zwang zur Beschäftigung mit dem Strahlenschutz und dem Gefahrstoffbereich. Es folgt der Wegfall der Wehrpflicht. Ergebnis für die Wehr: weniger Kräfte, auch keine Verpflichtungen über zehn Jahre mehr als Ersatz für den „Bund“. Die nächste Phase war nicht besser für die Wehrkräfte: „Die Buchhalter übernahmen das Sagen in Betrieben. Firmen stellten Mitarbeiter nicht mehr gerne ab für den Löschdienst“, sagt Hopp. „Dabei war es früher so, dass nur gestandene Unternehmer, Chefs von Handwerksbetrieben, Leitungsfunktionen bei der Wehr übernehmen durften“, betont Hopp.

Die anschließende „Geiz-ist-geil“-Einstellung ließ Idealismus, Gemeinsinn, Einsatz für die Gesellschaft vielen zum Fremdwort werden. Konsequenz: der Schritt in die Professionalisierung. Es muss nun Geld bezahlt werden, um die Leistung einzukaufen, die die Bürger mit Recht vom Staat, der Kommune fordern. Die Freiwillige Feuerwehr Speyer besteht aktuell aus rund 110 Ehrenamtlichen und 35 Hauptamtlichen. Das und die zunehmende Technisierung sowie Anforderungen an Einsatzzeiten – in acht Minuten muss die Wehr an jedem Ort in Speyer sein können – machen es aktuell nötig, neu zu bauen und auszubauen. Nach Jahren ergebnisloser Diskussion und Standortsuche sind nun - zum Abschied Hopps – die nächsten Schritte eingeleitet: Das Feuerwehrgerätehaus Nord an der Spaldinger Straße kommt. Es bietet Platz für 35 Kräfte und vier Fahrzeuge. „Die Pläne liegen fertig in der Schublade“, sagt Hopp und vergisst nicht, der „Chefin“, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), und dem Rat für die Unterstützung zu danken. Seiler habe in der Angelegenheit Druck gemacht, lobt er.

Nicht mehr Container

Die Zentrale an der Industriestraße wird bedarfsgerecht ausgebaut. Das ist klar. Zeitplan und Kosten noch nicht. „Immer mehr Container aufzustellen, geht am Standort nicht mehr“, macht Hopp unmissverständlich deutlich. Er selbst wird die weitere Entwicklung „seiner Wehr“ ab Samstag zunächst im dreiwöchigen Urlaub aus der Ferne erleben. Wenn auch Corona-bedingt die geplante Reise gen Norden ausfallen muss und nur Tagesausflüge bleiben. Am kommenden Sonntag, 19. Juli, feiert Hopp einen Runden: Er wird 60. Danach kommt er als „normaler Feuerwehrmann“ in Rang eines stellvertretenden Stabsstellenleiters und Abteilungsleiter Technik zurück, macht Dienst, bis er Ende 2021 in den Ruhestand geht.

Mit dem Unterordnen in die Hierarchie habe er keine Probleme, ist Hopp überzeugt. Er sei gespannt auf den neuen Abschnitt und freue sich darauf, wieder zu Einsätzen rauszufahren. Die Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Wehr seien alle mit den Nachfolgern beraten und abgesprochen. Nur eines macht ihm Sorgen: „Ich habe die Kameraden gewarnt. Ihr müsst jetzt einen alten Mann mitnehmen, wenn ihr künftig rausfahrt“, sagt Hopp. Wichtig ist, dass der Einsatz klappt.

Am Samstag wird auch Markus Detzner als zweiter stellvertretender Stadtfeuerwehrinspekteur ins Amt eingeführt.

Termin