Der Alte Bahnhof in Harthausen und der ehrenamtliche Sanierungstrupp vom Kultur- und Heimatverein Harthausen (KHV) kommen ins Fernsehen: Die SWR-Landesschau sendet ab Montag, 23. März, eine fünfteilige Serie über Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz, an denen der Zug längst abgefahren ist. Vielerorts engagieren sich in den Geisterbahnhöfen inzwischen wieder Menschen und beleben die alten Immobilien mit verschiedenen Projekten neu.

Der Alte Bahnhof des Pefferminzbähnels in Harthausen rottete zehn Jahre vor sich hin, „bis 2020 eine Gruppe von wagemutigen Harthausenern dem Zerfall ein Ende setzte und seitdem jeden Samstag an der Wiedererweckung des Gebäudes arbeitet“, wie es in der Ankündigung des Senders heißt. Gedreht wurde am Samstag,14. März.

Termin

Der Film über den Bahnhof in Harthausen läuft laut gegenwärtiger Planung in der Landesschau am Freitag, 27. März, ab 18.15 Uhr.