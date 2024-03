Ein Fall von Unfallflucht beschäftigt die Speyerer Polizei. Wie die Beamten erst am Dienstag mitteilten, beschädigte ein unbekannter Fahrer bereits am vergangenen Mittwoch, 28. Februar, zwischen 8 und 11 Uhr in der Alten Ziegelei einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Ford Fiesta an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Beamten bitten um Hinweise entweder per Telefon unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.