In der ehemaligen Gaststätte „Alte Schwartz’sche Brauerei“ in der Korngasse tut sich ein bisschen etwas. Wann der angekündigte Neustart vonstatten gehen kann, ist noch offen.

Im leerstehenden Gasthaus „Alte Schwartz’sche Brauerei“ in der Korngasse geht es voran. In der vergangenen Woche wurde entrümpelt. Die Sanierung der Immobilie hat damit noch nicht begonnen. Das hat der für den geplanten Umbau und die Weiterentwicklung des Hauses verantwortliche Speyerer Architekt, Tobias R. Müller (Büro Planbauwerk), auf Anfrage mitgeteilt. „Vom Vorbesitzer der Gaststätte befanden sich noch Einrichtungsgegenstände in den Räumen. Die werden nun rausgeräumt“, sagte der Architekt.

Das Anwesen gehört einer aus Speyer stammenden Frau, die seit Jahren in München lebt und arbeitet. Wie sie nach Übernahme des Objekt Anfang 2023 gegenüber der RHEINPFALZ informierte, plant sie, die Alte Schwartz’sche Brauerei als traditionelles Speyerer Gasthaus wiederzubeleben. Das Haus verfügt derzeit über einen Gastraum mit etwa 60 Plätzen und eine große Küche. Dahinter schließt sich nochmals ein komplett eingerichteter Saal mit Bühne an, der jedoch bereits seit Jahren nicht mehr bespielt wurde. „Die Lage des Gasthauses ist perfekt. Das Objekt spricht für sich“, sagte die Frau bei der Vorstellung ihrer Pläne.

Arbeit am Bauantrag läuft

Wie Architekt Müller jetzt weiter informierte, ist jedoch eher nicht damit zu rechnen, dass in diesem Jahr noch Bauarbeiten in dem Objekt beginnen können. Zunächst müsse noch der Bauantrag final erarbeitet werden. „Wir sind gerade dabei, das zu tun.“ Eine Bauvoranfrage für den Umbau des unter Denkmalschutz stehenden Ensembles war laut der Besitzerin im August 2022 „in weiten Teilen“ genehmigt worden. Es habe gute Gespräche mit den Denkmalschutzbehörden gegeben, teilte die Hauseigentümerin damals mit.

Besitzer und Betreiber der Gaststätte „Alte Schwartz’sche Brauerei“ war seit 1971 Rupprecht Günster. Er war Anfang November 2022 im Alter von 87 Jahren verstorben. Das Gebäude wird laut Denkmaltopographie des Landes einem historischen Straßenbild in diesem Areal zugeordnet. Die Wohn- und Geschäftsgebäude stammen im Kern vielfach aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Die Straße selbst ist mittelalterlich und nachweislich bereits im Jahr 1327 erwähnt worden.