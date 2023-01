Die Geschichte der Gaststätte „Alte Schwartz’sche Brauerei“ in der Korngasse geht nach dem Tod des früheren Besitzers und Betreibers weiter. Eine Münchener Unternehmerin mit Speyerer Wurzeln hat mit ihrer Familie das Objekt erworben. Es soll als traditionelles Speyerer Gasthaus weiterleben.

Ihre Gastro-Pläne hat die neue Besitzerin der Immobilie – sie möchte ihren Namen noch nicht in der Zeitung lesen – auf Anfrage der RHEINPFALZ am Donnerstag am Telefon bestätigt. „Wir stehen ganz am Anfang der Überlegungen“, sagte sie. Erste gute Gespräche mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden in Speyer und Mainz seien bereits geführt. Mit dem Speyerer Tobias R. Müller (Büro Planbauwerk) sei der Architekt für die Entwicklung des Objekts ebenfalls schon gefunden.

Müller habe schon das in der Korngasse angrenzende „Sux“ (früher Weinstube „Klosterstübchen“) geplant. Er werde auch die ehemalige Brauerei liebevoll und feinfühlig auf das Niveau von 2025 bringen, ist die neue Besitzerin überzeugt. Das Haus verfügt momentan über einen Gastraum mit etwa 60 Plätzen sowie einen noch komplett eingerichteten Saal mit Bühne, der aber nicht mehr bespielt wurde. „Die Lage des Gasthauses ist perfekt. Das Objekt spricht für sich“, sagt die Münchnerin, deren Familie auch Eigentümer der Weinstube „Rabennest“ ist.

Pächter gesucht

Für die „Schwartz’sche Brauerei“ müsse auch noch ein passender Pächter gefunden werden. Dessen Vorstellungen sollten ebenfalls in die Neugestaltung mit einfließen. „Zügig, aber sinnvoll und Schritt für Schritt“ wolle sie bei der Umgestaltung vorangehen. Mindestens ein Jahr sei dafür zu kalkulieren, wagte sie einen Blick auf den Zeithorizont.

Besitzer und Betreiber der Gaststätte war seit 1971 Rupprecht Günster. Er war Anfang November vorigen Jahres im Alter von 87 Jahren verstorben. Weil er krankheitsbedingt zuletzt nicht mehr am Herd stehen konnte, hat im Sommer 2022 für einige Wochen das Gastronomen-Ehepaar Kerstin und Bernhard Paul an den Wochenenden die Gäste in der „Brauerei“ bekocht. Beide hatten im Jahr zuvor ihr Gasthaus „Adler“ in Dudenhofen aufgegeben.