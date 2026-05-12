Die Ortsgemeinde Otterstadt und der private Investor Felix Gress sind einen Schritt weiter: Beide planen in der Speyerer Straße ein barrierefreies Wohnprojekt mit Tagespflege.

Der Gemeinderat hat dafür jüngst einstimmig den Bebauungsplanentwurf angenommen und die Offenlage des Plans beschlossen. Bei diesem wesentlichen Schritt im Bauleitplanverfahren haben Bürgerinnen und Bürger vier Wochen Zeit, die Pläne einzusehen und Anregungen und Bedenken vorzutragen. Ab wann der Bebauungsplanentwurf öffentlich einsehbar ist, wird laut Lothar Ritthaler (CDU), Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde, von der Bauabteilung der Verbandsgemeindeverwaltung im Amtsblatt verkündet.

Ritthaler zufolge werden bei dem Projekt auch Initiativen wie die Teams des Bürgerbusses und des Repair-Cafés sowie die Gemeindeschwester plus einbezogen. Das geschieht im Rahmen von Wohnpunkt RLP, einer Initiative des Landesamts für Jugend, Soziales und Versorgung, das Kommunen bis 10.000 Einwohnern Projektbegleiter zur Seite stellt, die das Wohnen mit Teilhabe ermöglichen sollen. Ziel der Wohnanlage in der Speyerer Straße, für das Gress’ sein Elternhaus und die Gemeinde ein bebautes Grundstück zur Verfügung stellt, ist es, Wohnraum für die ältere Generation aus Otterstadt zu schaffen. „Für Menschen, die sich verkleinern, gleichzeitig im Ort bleiben und barrierefrei leben wollen.“ Ritthaler zufolge sollen die Arbeiten vergeben werden, sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist. Erst dann könne der Zeitplan konkret formuliert werden.

Um diese beiden Gebäude geht es: das Elternhaus von Felix Gress mit aufgesetztem Fachwerk und daneben das Haus der Gemeinde in der Speyerer Straße. Archivfoto: Nadine Klose

Nach Angaben des Ersten Beigeordneten hat der Ortsgemeinderat die Verwaltung beauftragt, eine Stiftung zu gründen. Sie soll den Namen „Freiraum lebenswert Otterstadt“ tragen und als Bauträger für das Wohnprojekt fungieren. In die Stiftung bringen die Ortsgemeinde und Felix Gress ihre Grundstücke ein. Gress beziehungsweise ein Familienmitglied sowie die Ortsgemeinde sollen im Stiftungsrat vertreten sein. Sobald die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) die Satzung der Stiftung genehmigt habe, solle diese aufgebaut werden, sagt Ritthaler. Gleichzeitig gebe es erste Kontakte zu Pflegeanbietern. „Wir gehen davon aus, dass das Projekt funktioniert“, sagt der Beigeordnete.