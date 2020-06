Der verstorbene Altbischof Anton Schlembach wird einige Tage vor seiner Beisetzung in der Friedenskirche St. Bernhard aufgebahrt. Wie das Bistum mitteilt, wird in der Kirche am kommenden Sonntag, 21. Juni, um 15.30 die Vesper gebetet. Im Anschluss können die Gläubigen persönlich Abschied von Schlembach nehmen. Die Friedenskirche ist am Sonntag bis 20 Uhr, am Montag von 10 bis 20 Uhr und am Dienstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstagabend wird der Verstorbene nach Mitteilung des Bistums in den Speyerer Dom überführt. Um 20 Uhr werden hier der Rosenkranz und die Komplet gebetet. Die Beisetzung für den am Montag verstorbenen Altbischof findet, wie berichtet, am Mittwoch, 24. Juni, um 13 Uhr im Dom statt. Schlembach wird in der Speyerer Kathedrale in einem Bischofsgrab auf der Ebene des Pfarraltars seine letzte Ruhestätte finden.

Das Bistum weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Situation die Anzahl der Teilnehmer bei allen Gottesdiensten begrenzt ist. Besucher müssen sich vorher beim Bischöflichen Ordinariat, Telefon 06232 102414 anmelden. Es gelten die üblichen Corona-Sicherheitsregeln wie das Einhalten von Mindestabständen, die Erfassung der Kontaktdaten und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Diese kann am Sitzplatz abgelegt werden. Das Bistum plant zudem, Requiem und Beisetzung medial zu übertragen.