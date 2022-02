Der 1847 geborene und 1934 verstorbene Generalfeldmarschall und Politiker Paul von Hindenburg ernannte Adolf Hitler 1933 zum Reichskanzler. Damit ebnete von Hindenburg ihm den Weg zur Diktatur. Noch im gleichen Jahr wurde von Hindenburg Ehrenbürger von Speyer.

Mehrere Städte haben Paul von Hindenburg nachträglich die Ehrenbürgerschaft aberkannt, nachdem der Generalfeldmarschall und Politiker Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannte. Nicht so Speyer, wo er 1933 „wegen seiner außerordentlichen Verdienste um Volk und Vaterland“ zum Ehrenbürger ernannt wurde.

Recherchen im Stadtarchiv ergaben, dass gut 200 Jahre vor dem in Posen geborenen Paul von Hindenburg einer seiner Vorfahren die Stadt am Rhein aufgesucht hat: Das war 1738 der preußische Hauptmann Otto Friedrich von Hindenburg. Dieser fungierte in Speyer als Werbeoffizier und forderte in einem Schreiben die Stadtoberen dazu auf, ihm einen „Flüchtling“ auszuliefern. Der junge Speyerer hatte sich der Aushebung durch seine Aufnahmebitte für das Karmeliterkloster entzogen.

Die Stadt, die für klösterliche Belange nicht zuständig war, teilte dem Werbeoffizier diese Rechtslage mit. Diese Urkunde wurde dem späteren Reichspräsidenten Paul von Hindenburg bei seinem Besuch in Speyer überreicht. Einige Zeit später antwortete dieser schriftlich: „Ich habe Ihre Gabe mit Dank entgegengenommen, weil dies der Brief eines meiner unmittelbaren Vorfahren ist, Besitzer unseres Familien-Stammgutes Neudeck.“