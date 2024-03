Die Speyerer Sektion des Alpenvereins unterstützt das Klima in der Stadt – und die öffentlichen Finanzen – mit einer Baumspende.

Hintergrund der Aktion ist, dass die Sektionen des Alpenvereins den Ausstoß an klimaschädlichem Kohlendioxid für all ihre Aktivitäten bilanzieren. Das betrifft etwa die Fahrt zum Ausgangspunkt für eine Tour. Ziel ist, den Ausstoß so gering wie möglich zu halten und auszugleichen. Von einer solchen Kompensationsmaßnahme soll dem Vorsitzenden Helmut Keller zufolge die Stadt Speyer profitieren. Er berichtete bei der Jahreshauptversammlung: „Wir werden im Laufe des Jahres eine Baumpatenschaft eingehen. Wir spenden eine Eiche, zwei Ulmen und einen Ginkgo mit Kosten von circa 2100 Euro. Von den uns von der Stadtverwaltung angebotenen Standorten haben wir uns für den Spielplatz Eselsdamm entschieden.“

Keller zeigte sich mit der Vereinsentwicklung zufrieden. Die 1931 Mitglieder bedeuteten ein Wachstum um 3,5 Prozent allein seit Juni 2023. Neben regelmäßigen Tagesaktivitäten im Wandern, Klettern, Bouldern und Mountainbiken fanden seinem Tätigkeitsbericht zufolge im vergangenen Jahr auch 25 mehrtägige Fahrten in Alpenraum und Mittelgebirgsregionen statt – „allesamt unfallfrei“. Der Verein habe 22 ausgebildete Fachübungsleiter und Tourenführer.

Jubiläumsjahr läuft

2024 wird das Jubiläum „125 Jahre Sektion Speyer“ gefeiert. Der Auftakt wurde mit einer Ausstellung in der VR Bank Speyer gemacht, weitere Jubiläumsveranstaltungen folgen, darunter ein Festakt am 13. September und ein „Aktivititätentag“ am Reinigshof in der Südpfalz. Auch eine Festschrift wird herausgegeben. Das alles sei dank vielen ehrenamtlich Engagierten tätig, lobte Keller, der bei der Versammlung mit seinem kompletten Vorstandsteam entlastet wurde. Alle bleiben in ihren Ämtern tätig.

Beschlossen wurde die erste Beitragserhöhung nach acht Jahren. Ab 2025 werden für die jährliche Mitgliedschaft 65 Euro statt bisher 55 Euro fällig. Keller erklärte: „Notwendig geworden ist dies durch eine Erhöhung der Sektionsumlage des Hauptvereins. So müssen wir von den 65 Euro ganze 44 Euro als Verbandsbeitrag abführen.“ Die Aufnahmegebühr sowie die Beiträge für Kinder und Jugendliche blieben stabil. Speyer sei weiterhin die beitragsgünstigste der 13 Alpenverein-Sektionen in Rheinland-Pfalz. Die Beitragserhöhung sei ebenso wie eine Satzungsänderung, die den Klimaschutz festschreibt, einstimmig beschlossen worden.