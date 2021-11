Zu einem Vortrag über Ostafrika lädt die Speyerer Sektion des Deutschen Alpenvereins ein für Montag, 15. November, um 19 Uhr in den Gemeindesaal St. Hedwig, Heinrich-Heine-Straße 8. Referent ist laut einer Pressemitteilung Andreas Künk aus Schruns in Österreich. Er ist Fotograf und Alpinist und will in seinem Vortrag unter anderem von der Serengeti, dem Kilimandscharo, den „Big Five“ sowie von den Berggorillas berichten, die im Dreiländereck von Ruanda, Uganda und Tansania im Bwindi Nationalpark leben. Auch das bekannte Nomadenvolk der Massai will er in seinem Vortrag aufgreifen. Eine Anmeldung für den Besuch des Vortrags ist möglich bei der Volkshochschule Speyer unter www.vhs-speyer.de. Es gilt die 3G-Regel. Karten kosten 5 Euro an der Abendkasse. Mehr Infos zum Referenten gibt es unter www.augenblicke.biz.