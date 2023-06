Wie viel umweltschädliches Kohlendioxid wird anlässlich der Veranstaltungen des Alpenvereins ausgestoßen? Weil für die Speyerer Sektion der Klimaschutz eine wichtige Rolle spielt, hat sie das jetzt erstmals über ein komplettes Jahr ermittelt.

Es ergab sich eine Summe von 12 Tonnen, berichtet Vorsitzender Helmut Keller. Das entspreche einem Kostenäquivalent von circa 1100 Euro, weil nach den Vorgaben des Hauptvereins pro ausgestoßene Tonne CO 2 90 Euro für Klimaschutzmaßnahmen in den Haushalt des Folgejahres einzustellen sind. „Dabei schlagen die Mehrtagestouren, vorzugsweise in den Alpen, natürlich wesentlich stärker zu Buche als die Veranstaltungen in Speyer“, berichtet Keller.

Die Ermittlung der Summe, die teils zuerst als „Wahnsinnsaufwand“ abgestempelt worden sei, habe sich längst so eingebürgert, dass es bei einer Veranstaltung dazugehöre, die zurückgelegten Kilometer in Kraftfahrzeugen und deren Antriebsarten sowie Mitfahrer zu erfassen. „Unser Klimaschutzbeauftragter Armin Schmalz ist dabei die zentrale Anlauf- und Erfassungsstelle“, so Keller. Trotz ausgeweitetem Veranstaltungsangebot solle die CO 2 -Menge möglichst gering gehalten werden. „Das gelingt mit der Einrichtung von Fahrgemeinschaften und – wo möglich – durch Anreise mit dem Zug.“

Beliebtes Bouldern

Keller verwies in der Mitgliederversammlung der Sektion stolz auf den innerhalb eines Dreivierteljahres um fünf Prozent auf 1866 angewachsenen Mitgliederstand. Beim Beitrag sei Speyer die mit Abstand günstigste Sektion von 13 in Rheinland-Pfalz. Vor allem die Wanderungen im Pfälzerwald hätten hohe Teilnehmerzahlen verbucht, aber auch das Bouldern für Kinder und Jugendliche sowie mehrtägige Hochgebirgstouren in den Alpen. Für 2023 stünden allein 29 mehrtägige Veranstaltungen im Programm. „Absoluter Höhepunkt ist die Sektionsfahrt ins Fassatal in den Dolomiten im September, zu der sich 85 Personen angemeldet haben.“