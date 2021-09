Mit einigen Tagen Verspätung in den zweiten Abschnitt gegangen ist in dieser Woche die Baustelle mit Sperrung der Heydenreichstraße. Jetzt ist die Zufahrt zum Kaufhof-Parkhaus wieder direkt über die Ludwigstraße möglich. Wie berichtet, geht es in drei Abschnitten um Kanalbauarbeiten – bis in den Oktober hinein.

Derzeit wird es für Fußgänger und Radler im Bereich der RHEINPFALZ-Lokalredaktion eng, wo nur ein Gehweg zur Verfügung steht. Der Hinweis für Fußgänger, in die weit entfernte „Hafenstraße/Franz-Kirrmeier-Straße“ auszuweichen, der dort am Mittwoch hing, dürfte dennoch auf einem Fehler beruhen.