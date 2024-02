Die Spezialambulanz hätte nicht geschlossen werden müssen.

Es war eines der kleineren Angebote der Diakonissen, die in Speyer fast 4000 Babys pro Jahr zur Welt bringen und auch eine große Kinderklinik betreiben. Trotzdem war es eine sehr wichtige Einrichtung: Mit der „Schreiambulanz“ wurde viel Gutes getan. Dass der Träger deren Türen jetzt still und leise geschlossen hat, ist traurig. Die Entscheidung offenbart die ungenügende Situation der Krankenhaus-Finanzierung, unter der die Diakonissen leiden. Und sie wirft ein ungutes Licht auf den beileibe nicht nur in Speyer allzu kühl kalkulierenden Gesundheitssektor. Wer aber nur auf die heutige Finanzlage blickt, springt zu kurz: Wo sind die Versuche, mit den funktionierenden Netzwerken in einer sozialen Stadt an der Rettung zu arbeiten? Die Suche nach Verbündeten wäre gewiss nicht aussichtslos.