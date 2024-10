Handlungsempfehlungen für den Klimaschutz sowie die Klimawandelfolgenanpassung sollen in der Klimawoche in vier Abendveranstaltungen vom 7. bis 10. Oktober vermittelt werden.

Vier Veranstaltungen zum Klimaschutz wollen alltagstaugliche Empfehlungen geben. Sie finden in Kooperation mit Klimaschutzmanagerinnen der Region Vorderpfalz sowie den jeweiligen Volkshochschulen und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Am Montag, 7. Oktober, 18.30 Uhr, startet die Veranstaltungsreihe mit einem Vortrag von Elisabeth Foit von der Verbraucherzentrale zum Thema „Wie kommt die Sonne in Tank und Heizung?“. Es wird informiert, welche Anforderungen an eine Photovoltaik-Anlage gestellt werden. Am Dienstag, 8. Oktober, 18.30, Uhr wird Harms Geißler, Energieberater der Verbraucherzentrale, über die Frage „Welche Heizung passt zu mir?“ aufklären.

Aktuelle Entwicklungen der Forschung zum Thema „Mobilität der Zukunft“ stellt am Mittwoch, 9. Oktober, 18.30 Uhr, Maximilian Fichtner, Professor an der Uni Ulm sowie Direktor des dortigen Helmholtz-Instituts, vor. Am Donnerstag, 10. Oktober, 18.30 Uhr, wird Bettina Niestrath, Fachreferentin für Klimawandel und Klimaschutz der Verbraucherzentrale, einen Online-Vortrag zum Thema „Grün statt Grau – Dach, Fassade und Balkon klimagerecht begrünen“ halten. Die Klimaschutzmanagerin der Stadt Speyer sowie die Klimaanpassungskoordinatorin der Stadt Ludwigshafen ergänzen mit Informationen zu regionalen Besonderheiten. Die Veranstaltung ist auch der erste Teil der zweiteiligen Begrünungsreihe der Volkshochschulen der Stadt Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises, die am 29. Oktober mit der Veranstaltung „Wassersparend & klimafreundlich: Der (Vor)-Garten als Schwamm“ fortgesetzt wird.

Anmeldungen bei der Volkshochschule Speyer unter www.vhs-speyer.de. Eine Anmeldung ist auch für einzelne Abende möglich.