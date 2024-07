Die Jugendberufsagentur Plus Speyer berät und unterstützt junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren aus der Stadt beim Übergang von der Schule in den Beruf. Auch der sogenannte Alltagsführerschein ist Teil des Angebots. Dieser besteht aus vier Modulen. Eines davon, das Modul „Wohnen“, beginnt am 3. September. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Der Alltagsführerschein soll Jugendlichen und jungen Erwachsenen demnach dabei helfen, sich auf den Alltag als Erwachsene und ein Leben in den eigenen vier Wänden vorzubereiten. Er besteht aus den Modulen „Finanzen“, „Ernährung“, „Wohnen“ und „Gesundheit“, die kostenfrei und auch einzeln belegt werden können. Jedes Modul umfasst sechs Termine, die jeweils bis zu zwei Stunden dauern. Für eine Teilnahme sind keine Vorkenntnisse erforderlich, die erfolgreiche Teilnahme wird durch ein Zertifikat bestätigt. Wer den Alltagsführerschein erhalten möchte, muss alle vier Module besuchen.

Vielfältiger Inhalt

Gleich nach den Sommerferien startet am 3. September, 17.30 Uhr, das Modul „Wohnen“ bei JuMA (Junge Menschen im Aufwind) im Birkenweg 63a in Speyer. Dabei geht es ganz praktisch zu: Es wird gebohrt und geschraubt, aber auch Fragen rund um Wohnungssuche, Nachweise für die Wohnungsbewerbung, Hausordnung, Mülltrennung, das Bedienen von Geräten und Energiesparen sind Gegenstand des Moduls. Die Erfahrungen und Anliegen der Teilnehmenden stehen im Mittelpunkt. Ein erfahrener Mitarbeiter von JuMA leitet das Gruppenangebot.

Anmeldungen für die Module des Alltagsführerscheins nimmt Johann Arnold von der Jugendberufsagentur Plus Speyer ab sofort entgegen, E-Mail: johann.arnold@vfbb-speyer.net oder telefonisch unter 06232 14-1903.