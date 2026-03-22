Auf dem Festplatz wird’s zum ersten Mal in diesem Jahr bunt. Die Frühjahrsmesse steht in den Startlöchern. Was für Besucher dabei wichtig ist.

Wann läuft die Frühjahrsmesse?

In diesem Jahr von Donnerstag, 2., bis Sonntag, 19. April. Direkt zu Beginn legt die Messe eine kleine Pause ein: Am Karfreitag, 3. April, ruht der Betrieb, weil es sich um einen „stillen“ Feiertag handelt. Geöffnet ist ansonsten Montag bis Donnerstag von 14 bis 22 Uhr. Freitags, samstags und an Tagen vor Feiertagen ist eine Stunde länger offen, sonn- und feiertags von 12 bis 22 Uhr. Am ersten Abend wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) die Messe eröffnen. Geplant ist ein Messerundgang mit der Guggemusik der Waldsemer Gasserassler ab 18 Uhr. Eine halbe Stunde später wird das Fassbier angestochen. Beim Einzug in den Biergarten der Firma Barth spielt laut Ankündigung der Stadt der Musikverein Speyer.

Was wird geboten?

Laut Auflistung der Stadt insgesamt 62 Geschäfte, darunter acht Fahr- und drei Laufgeschäfte, drei Attraktionen für Kinder sowie zahlreiche Imbiss- und Spielstände. Außerdem sind zwei Biergärten und eine „Tropic Bar“ angekündigt. Am Auftaktabend zwischen 17.30 und 18 Uhr kosten alle Fahrgeschäfte 1 Euro. Weitere Höhepunkte: der Auftritt von kostümierten Kinderhelden am Samstag, 4. April, ab 11 Uhr, die große Ostereiersuche mit 4444 bunt gefärbten Eiern und vier goldenen Eiern am Ostersonntag, 5. April, ab 12 Uhr, sowie eine Weinprobe auf dem Riesenrad am Donnerstag, 16. April. Tickets dafür sind im Vorverkauf auf www.visitspeyer.de für 44 Euro erhältlich. Den Abschluss der Messe bildet ein geräuscharmes, aber buntes Feuerwerk am Sonntag, 19. April, um 21 Uhr.

Was ist neu?

Laut Stadt fünf Attraktionen. So werde „Star Kart“ als neues Kinderfahrgeschäft angeboten. Es wird am Mittwoch, 1. April, vor Beginn der Messe von Schaustellerpfarrer Manfred Simon eingeweiht. Außerdem neu: Ballonverkauf, ein Wasserball-Spiel, eine „Planet Tombola“ und ein Corn-Dog-Stand.

Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es?

Das Sicherheitskonzept umfasst laut Stadt bauliche, technische, organisatorische und kommunikative Aspekte. Teil davon seien erneut mobile Durchfahrtssperren, die während der Veranstaltung verhindern, dass das Veranstaltungsgelände von Unbefugten befahren wird. „Auch Notlicht- und Durchsageinseln stehen bereit, um im Bedarfsfall sicherheitsrelevante Informationen über Lautsprecher und Notbeleuchtung an die Besucherinnen und Besucher weiterzugeben“, heißt es von der Stadt. Zusätzlich werde ein kostenloses Themenabo über die Warnapp Katwarn mit aktuellen Mitteilungen angeboten. Den Sanitätsdienst auf der Messe übernimmt der Arbeiter-Samariter-Bund. Die Stadt hat zudem eine Allgemeinverfügung erlassen, die unter anderem Konsum und Mitnahme alkoholischer Mischungen und branntweinhaltiger Getränke sowie Cannabis verbietet. Waffen sind ohnehin tabu. Die Verfügung gilt grob im Bereich zwischen B39 im Süden, Rhein im Osten, Am Heringsee, Eselsdamm und Mörschgasse im Norden sowie Schiffergasse, Hasenpfuhlstraße bis Mittelsteg im Westen. In den Vorjahren sei es trotz Einsatz von Polizei- und Ordnungskräften zu Auseinandersetzungen zwischen betrunkenen und gewaltbereiten Festbesuchern gekommen, begründet die Stadt.

Wird es wieder eine große Evakuierungsübung wie im vergangenen Jahr geben?

Nein, das ist in diesem Jahr nicht geplant. Auf Grundlage der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren sei das Sicherheitskonzept jedoch weiterentwickelt worden.

Gibt es Einschränkungen für den Verkehr?

Keine größeren. Lediglich der Festplatz fällt als Parkmöglichkeit bis einschließlich Dienstag, 21. April, weg. Ab Donnerstag, 26. März, beginnen hier die Aufbauarbeiten. Ersatz gibt’s beispielsweise in der Nähe mit Parkplätzen an Naturfreundehaus oder Technik-Museum.