Alles Gute im neuen Jahr wünscht die RHEINPFALZ-Lokalredaktion Speyer allen Leserinnen und Lesern – und das wünscht natürlich auch Inhaber Ulf Neumann vom Blumenhaus Neumann in Speyer-Süd. In seiner Gärtnerei war in den vergangenen Tagen Glücksklee gefragt. Die vierblättrige Zierpflanze wird vor allem zu Silvester verschenkt – und soll natürlich Glück bringen. „Im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie wird bei uns aber wenig Glücksklee verkauft“, erklärt der Geschäftsinhaber.

Früher seien viele Silvester-Partys mit dem Gewächs ausgestattet worden, 2020 wie 2021 gingen nur einzelne Behälter über die Theke. Gerüstet ist das Blumenhaus trotzdem, bietet auf einem „Silvester-Tisch“ auch Hyazinthen und weitere Glücksbringer-Figuren wie Hufeisen, Schweinchen oder Schornsteinfeger an. Ein Schaden kann es nicht sein für das neue Jahr – und dafür, dass dieses gut wird, könnte wiederum der Glücksklee ein Symbol sein, wie Neumann andeutet: „Wir hatten schon Kunden, die die Pflanze ein ganzes Jahr durchgezogen haben.“