Umzug geglückt: Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat seine neue Rettungswache in der Paul-Egell-Straße bezogen. Was verbessert sich dort?

„Es ist so groß hier und alles auf dem neusten Stand.“ Nadine Pehlke ist anzumerken, dass sie sich über die neue Rettungswache des DRK freut. Rund zwei Jahre und vier Monate nach dem Spatenstich haben die knapp 40 Mitarbeiter ihre neue berufliche Heimat Ende Februar bezogen. Das habe reibungslos funktioniert, sagt die Wachleiterin: „Wir haben morgens angefangen und waren abends fertig.“ Dabei sei am Tag des Umzug schon Wehmut mitgeschwungen, erzählt sie. Schließlich sei dias alte Gebäude nur wenige hundert Meter entfernt in der Karl-Leiling-Allee mehr als 30 Jahre Standort der Rettungswache gewesen. Viele der Rettungssanitäter und Notärzte kannten gar nichts anderes. Es sei ein merkwürdiger Moment gewesen, das Licht in der alten Fahrzeughalle auszuschalten.

Doch diesem Gefühl steht Freude über die neue Rettungswache gegenüber – auch wenn die ersten Tage noch ungewohnt gewesen seien. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Pehlke. Der größte Pluspunkt: deutlich mehr Platz. Die sieben Fahrzeuge im Dienst des DRK passen gut in zwei geräumige Hallen – hinzu kommt ein separater Waschbereich. Kein Vergleich zur den Platzverhältnissen am früheren Standort: „Wir mussten zusammenrücken“, erinnert sich die Wachleiterin.

Entspannter und entzerrter

Im Neubau sei alles entspannter und entzerrter. Dort ließen sich beispielsweise die Fahrzeugtüren richtig öffnen – keine Selbstverständlichkeit in der beengten früheren Wache. Die sogenannte Hilfsfrist, nach einem Alarm innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort zu sein, könne das DRK an der neuen Wache problemlos einhalten. Sobald die Integrierte Leitstelle einen Wagen anfordere, seien die Kollegen innerhalb weniger Augenblick zur Abfahrt bereit. Immer ein Zweierteam sei einem Wagen zugeteilt. „Sie schnappen sich ihre Jacke und gehen zum Fahrzeug“, beschreibt die Wachleiterin. Dann öffne sich per Knopfdruck die Garage und der Einsatz kann beginnen. An diesem Montagmittag sind fünf der sieben Fahrzeuge unterwegs. „Ganz normal“, ordnet Pehlke ein. Auch die Ausfahrt sei nun deutlich besser als früher, ergänzt Stephan Theis. „Hier hat man einen relativ guten Überblick und keinen Bewuchs“, sagt der Geschäftsführer der DRK Rettungsdienst GmbH Vorderpfalz über das rund 4,7 Millionen Euro teure Projekt. Neben dem DRK beteiligen sich daran auch Speyer, Frankenthal, Ludwigshafen, Neustadt sowie der Rhein-Pfalz-Kreis und der Landkreis Bad Dürkheim finanziell.

Dass eine neue Wache gebaut werden muss, stand schon länger fest: Dem Neubau war eine jahrelange Standortsuche vorausgegangen. Varianten wurden geprüft und wieder verworfen. In der Paul-Egell-Straße seien sowohl die unmittelbare Nähe zum Diakonissen-Stiftungskrankenhaus, als auch die gute Verkehrsanbindung wichtige Faktoren, so Theis.

Noch ein paar Restarbeiten

Der Geschäftsführer ist stolz auf Pehlke und ihre Kollegen. Sie hätten sich stark in den Umbau eingebracht und beispielsweise Innengestaltung für Küche und Aufenthaltsraum selbst aussuchen können. Die neue Einrichtung ermögliche eine ganz andere Arbeitsplatzqualität: „Das geht schon los, wenn man morgens ankommt, einen Parkplatz hat und nicht mehr auf dem Messplatz parken muss“, gibt Theis ein Beispiel. Auch Küche und Aufenthaltsraum böten nun genug Platz. Pehlke hat nun zudem einen eigenen Raum für die Einsatzberichte – früher habe sich viel in einem „Multifunktionsraum“ abgespielt.

Ganz fertig ist die Wache noch nicht, sagt Theis. Es stünden noch ein paar kleinere Restarbeiten zum Beispiel an der Verrieglung der Schleuse bevor, in der sich Sanitäter nach der Fahrt mit infektiösen Patienten säubern können.