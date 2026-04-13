Bei der Radtouristikfahrt des RV Dudenhofen geht es nicht um Zeiten oder Platzierungen. Trotz Wind und Wetter stellt sich unser Autor der Herausforderung.

DUDENHOFEN. Acht Grad, grau und ordentlich Wind: nicht die besten Voraussetzungen für die Radtouristikfahrt (RTF) „Vom Spargeldorf in die Weinberge“ des RV Dudenhofen. Kein Rennen, keine Zeitnahme, alles nur zum Spaß. Wer tut sich das an bei dem Wetter?

Janet Salmon vom Organisationsteam ist frohen Mutes. Um 8.30 Uhr, ab dann durfte man von der Radrennbahn über 43, 72 oder 114 Kilometer starten, haben sich schon einige Radfahrer eingefunden. „Das fängt doch schon mal gut an, hätte ich jetzt nicht gedacht“, zeigt sich Salmon überrascht. Wie viel Teilnehmer es wohl werden? „Ich bin gespannt, ob wir die 100 knacken. Aber so 70, 80 erwarte ich schon.“

Man sieht sich immer zwei Mal

Die Ersten fahren schon los, allein oder in Gruppen. Man kennt sich, manche sehen sich zwei Mal im Jahr. Zur RTF in Dudenhofen eben. „Es ist schön, wenn sich hier kleine Gruppen treffen, die sich kennen. Genau dafür machen wir das Ganze, nicht um Profit daraus zu schlagen“, erklärt Salmon. Sieben Euro und man ist dabei. Ich beschließe, die 72 Kilometer erst mal allein in Angriff zu nehmen. Richtungswechsel auf den Straßen sind mit einem Pfeilschild versehen. Jedoch bietet der Veranstalter die Strecke auch als GPX-Track zum Download an und man wird vom Radcomputer über die Strecke navigiert.

Dass ich allein los bin, sollte ich schnell bereuen. Der Gegenwind ist wirklich stark. Einer überholt mich, um einiges schneller. „Häng dich gerne bei mir rein. Ich habe aber keine Schutzbleche.“ Darauf verzichte ich lieber, er war mir sowieso zu schnell.

Im Windschatten ist es angenehmer

Nach 15 Kilometern in Kleinfischlingen: einmal durchschnaufen, die erste Kontrollstelle. Tee, Wasser, Bananen, Äpfel, Müsliriegel, kleine Muffins und viele Gespräche mit zwei Helfern der Organisatoren. Dann treffen immer mehr Radler ein, die sich ein paar Minuten aufhalten. „Nichts wie nach“, denke ich mir, als eine Fünfergruppe vom Kirrlach weiterfährt. Im Windschatten ist es deutlich angenehmer zu fahren. Sich dabei auch noch zu unterhalten, was einen wesentlichen Charakterzug einer RTF darstellt, macht auch noch mehr Spaß dazu. Frank Michels aus Speyer hat sich auch reingehängt. Mit ihm fahre ich ab Gleisweiler allein weiter, als sich die Kirrlacher auf die große Runde verabschieden. Durch die malerischen Weinstraßen von Gleisweiler und Burrweiler geht es zur Michaelskapelle kurz vor Weyher, dem höchsten Punkt der Strecke. Dort ist die nächste Kontrollstelle, zu der auch noch weitere Fahrer kommen. Den Ausblick in die Rheinebene werden auch zwei Heddesheimer genießen, wie sie mir vorher erzählten: „Wir dachten, wenn wir im Odenwald sind, sehen wir immer hierher. Dann muss es heute mal von der anderen Seite sein.“

Um nicht auszukühlen, machten wir uns bald auf Richtung Ziel, durch Rhodt und Edenkoben. Frank, ein Kirrlacher, und ich wechseln uns im Wind ab. Allein wäre das ziemlich anstrengend geworden. In Dudenhofen angekommen, warten schon Kaffee und Kuchen auf uns, von der kurzen Runde sind auch noch ein paar da. Janet Salmon ist überglücklich. Wie viele waren es denn? „122, das hätte ich wirklich nicht gedacht. 70 Leute sind die große Runde gefahren. Daran sieht man, dass die Veranstaltung als Event und auch als Challenge angegangen wird.“ Stefan Schulz aus Ibbenbüren hatte mit 415 Kilometern den weitesten Anfahrtsweg. Mit der Federweiße-Tour startet am 27.09.2026 die nächste RTF.