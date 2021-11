Nun hat es den „Eicheen Stumpf“ erwischt: er hat Corona und ist nun für die nächsten Wochen in Quarantäne. Daher müssen alle Veranstaltungen im Dezember im Alten Stadtsaal Speyer auf das kommende Jahr verschoben werden. Auf der Homepage www.spitzundstumpf.de können die Fans und Ticket-Inhaber immer die aktualisierten Termine finden und die schon erstandenen Tickets zu einem späteren Zeitpunkt einlösen. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Abschiedstournee mit „Hurtig im Abgang“ – der un-hurtigste Abgang überhaupt – wird auf weiteres verlängert, so dass alle, die das Programm nicht gesehen haben, noch in den Genuss kommen. Bei Rückfragen: Telefon 06321 33499 oder info@spitzundstumpf.de.