Andrea Jester durchläuft die Metropolen der Welt. Kaum sind die Majors abgehakt, warten die nächsten Herausforderungen. Diese Rolle spielt Mischlingshündin Hilde.

Andrea Jester (50) aus Speyer hat mit dem Zieleinlauf beim Tokio-Marathon auch den sechsten Major beendet, die Serie der weltweit berühmtesten Strecken von 41,195 Kilometer: „Das haben in Deutschland nur 270 geschafft. Ich weiß nicht, ob es in Speyer noch jemanden gibt“, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

„ Tokio ist super schön. Japan ist traumhaft schön“, berichtet Jester von den knapp zwei Wochen: „Der Marathon ist besonders gut organisiert, wie man es von Japan gewohnt ist, oder denkt, wie es sein sollte. Es war sonnig, und es gab keinen Schatten. Für die Amerikaner, die aus der Kälte kamen, war das ein Problem.“ Stets dabei: Mann Torsten, ein früherer Bundesliga-Hockeyer: „Er ist mein bester Supporter an der Strecke.“

Über die Arktis

Das Hotel lag ideal. Schnell fand die Speyererin eine kleine Übungsrunde in der Stadt: „Ich habe einen guten Orientierungssinn, kann mir ein paar Ecken merken, und laufe einfach los“, durch Parks, entlang an Flüssen. Eine kleine Rundreise schloss sich an: „Hiroshima, Osaka, Kyoto, die Klassiker.“ Selbst die Rückreise lief angesichts des Iran-Kriegs reibungslos, wenn auch in umgekehrter Richtung über Alaska und die Arktis: „Wir hatten zum Glück einen Direktflug. Es hat nur etwas länger gedauert.“ Doch vor Ort bekam sie die Probleme der Kollegen mit, die über den Golf buchten.

„Flach“, beschreibt Jester den Kurs in der Riesenstadt: „Es geht viel hin und her. Die Führenden und die, die hinter einem liegen, kommen einem entgegen.“ Boston 2025 war da etwas ganz anderes, auch wenn es durch Harvard führt, den Charles River streift: „Das geht one way in die Stadt hinein. Das ist auch für die Zuschauer etwas schwieriger.“ Dafür einprägsam: die Stele 200 Meter vor dem Ende, die an das Attentat auf das Event 2103 erinnert: „Die amerikanischen Teilnehmer halten hier kurz inne, legen die Hand aufs Herz. Man kriegt eine Gänsehaut.“

Glück in Berlin

Übers Losverfahren sicherte sich die Domstädterin die Zusage für Berlin im September 2022: „Die Majors kannte ich da noch gar nicht.“ Bei 3:26 Stunden steht seitdem ihre Bestzeit. Schon folgte im November New York, „der Klassiker, ganz klar“. Chicago ’23: „Die ganze Familie mit den Kindern war da. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Es ist eine tolle, flache Strecke.“ Der Kenianer Kelvin Kiptum verbesserte den Weltrekord – und starb wenige Monate später bei einem Autounfall im Westen seines Heimatlandes.

Dann ’24 der Liebling: London: „Vor lauter Zuschauern hat man keine Chance, die Familie zu sehen. Zum Schluss geht es an allen Sehenswürdigkeiten vorbei.“ Aber jedes Ereignis habe seine Besonderheiten: „Ich sage immer, das ist mein 42-Kilometer-Sightseeing.“ Dreimal erlebte das Jester in Berlin: „Die anderen laufe ich glaub ich nicht mehr“ – dann lieber was Neues. München und Frankfurt zählen schon zum Programm gemeinsam mit ihrem Bruder, der sie zum Laufen brachte.

Anfang in Hessen

In Hessen begann auch vor gut zehn Jahren, was sich mittlerweile auf 20 Marathons summierte. Als Corona die Starts verhinderte, „bin ich eben in Speyer etwas länger gelaufen“. Hier bricht Jester morgens gegen 4.30, 5 Uhr auf, für 15 bis 20 Kilometer, immer am Rhein lang Richtung Mechtersheim oder Altrip.

Trails, Bergläufe, reizen nun die 50-Jährige: „Erstmal ein Trainingscamp, denn es ist eine andere Lauftechnik.“ Aber sie denkt bereits an den steilen Ultra über die Marathondistanz. Die Majors-Serie plant dagegen eine Ausweitung: Sydney, Schanghai, Kapstadt. Dieses Trio knöpft sich Jester vor. Schon jetzt trug sie stolz den Beweis mit den sechs Stationen auf dem Rücken durch Japans Metropole, freute sich über die Congratulations der Gleichgesinnten.

Zum Andenken gab’s ein metallenes Andenken mit der Skyline von Boston und Tokio, Tower, Empire State Buildung, Sears Towers, Berliner Fernsehturm. Opera, Pudong und Tafelberg warten. Aus ist’s für Andrea Jester jetzt, abseits der Wahrnehmung durch unsere Leser zu laufen: „Ich bin ganz für mich.“ Mal im Duo mit Christian Bayer, Vorsitzender des Skiclubs (zum Verein stieß sie vor 25 Jahren über eine Ausbildung zur Snowboardlehrerin), als Helferin beim Leinpfad parkrun oder für ihren Arbeitgeber, die Diakonissen, beim Brezelfestlauf, denn Publicity braucht die Pädagogische Fachkraft der Diakonissen an der Siedlungsschule nicht. Dann lieber Zughundesport (Ballett und Tennis probierte sie auch aus) mit Hilde, dem vierjährigen Mischling. „Auf jeden Fall“, sagt sie mit tiefer Überzeugung schon jetzt den nächsten Interview-Termin zu, spätestens nach Vollendung der glorreichen neun.