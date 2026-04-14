Vier Paare schickte der TSC Grün-Gold Speyer zum Südhessenpokal nach Darmstadt. Alle vier konnten überzeugen und freuten sich über eine kleine Aufmerksamkeit.

Am Samstag, den 11. April lud das TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V. zum Südhessenpokal nach Darmstadt ein. Gleich vier Paare des TSC Grün-Gold Speyer machten sich auf den Weg nach Hessen und ertanzten sich – um es gleich vorweg zu sagen - hervorragende Plätze in den Finals.

Till und Barbara Schulz gingen in der Hauptgruppe II C Standard in einem Startfeld von vier Paaren an den Start und zeigten eine überzeugende Leistung. Im Finale ertanzten sie sich mit drei gewonnenen Tänzen souverän den ersten Platz. Mit dieser starken Vorstellung sicherten sie sich die Goldmedaille und durften verdient den Pokal mit nach Hause nehmen.

Weiterer Turniersieg

Auch Stefanie Wesch und Patrick Hoffmann standen am Ende ihres Turniers in der Leistungsklasse Sen I A Standard ganz oben auf dem Treppchen und konnten einen weiteren Turniersieg feiern.

Tina und Matthis Langhoff ertanzten nach einer Sichtungsrunde im Finale den fünften Platz beim Turnier der Senioren III S Standard.

Gegen Europameister antreten

Christine und Werner Bücklein (Senioren IV S Standard) mussten unter anderem gegen die amtierenden Europameister antreten und zogen nach einer Vorrunde in das Finale ein. Mit überzeugenden Leistungen ertanzte sich das Paar Platz fünf von neun.

Kleine Besonderheit am Rande: Alle Paare aus Speyer gewannen einen Gutschein, der jeweils unter den Finalisten ausgelost wurde und erhalten damit einen Zuschuss zum Erwerb von Tanzbekleidung.