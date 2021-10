Glimpflich verlaufen ist ein Unfall am Sonntagnachmittag, bei dem zwei Autos an der Ecke Eselsdamm und Schiffergasse zusammenstießen. Laut Polizei fuhr ein alkoholisierter 47-Jähriger aus Baden-Württemberg mit seinem Wagen den Eselsdamm in Fahrtrichtung Am Heringsee. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts aus der Schiffergasse kommenden Autos eines 26-jährigen Speyerers. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Am Auto des 26-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, am Fahrzeug des 47-Jährigen Totalschaden. Zudem liefen Betriebsstoffe aus, sodass der Wagen abgeschleppt werden musste. Ein Fachunternehmen reinigte die Fahrbahn. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch beim 47-Jährigen wahr. Ein Test ergab einen Wert von 2,39 Promille. Gegen den Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.