Unerlaubtes Entfernen wirft die Polizei dem Verursacher eines Verkehrsunfalls am Samstag, 15.30 Uhr, in der Landauer Straße vor, bei dem ein 69-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden ist. Der Mann sei von einem Auto der Marke Honda erfasst worden, das aus der Karolingerstraße in zu weitem Bogen in die Landauer Straße einbog. „Der Pkw-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle, obwohl der Radfahrer verletzt zu Boden gestürzt war“, melden die Beamten. Der 41-jährige Fahrer sei jedoch dank Zeugenaussagen ermittelt worden. Er habe keine gültige Fahrerlaubnis gehabt und sei mit 2,2 Promille, also deutlich alkoholisiert, unterwegs gewesen. Er habe eine Blutprobe abgeben müssen, und ihn erwarteten nun mehrere Strafverfahren. Falls es weitere Zeugen gibt, werden diese gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.