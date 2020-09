Nach einem Sturz an einer roten Ampel musste die Polizei am Freitag, 22 Uhr, einem E-Bike-Fahrer zu Hilfe eilen. Eine Ursache des Unfalls war schnell ermittelt. Der 67-Jährige hielt laut Polizei in der Petschengasse an der Einmündung zur Wormser Landstraße an und kam dabei zu Fall. Es kam der Verdacht auf, dass der Mann alkoholisiert war. Das belegte laut Polizei ein Wert von 1,54 Promille beim Alkoholtest. Eine Blutprobe folgte. Seine Fahrt auf dem E-Bike durfte der Mann nicht fortsetzen.